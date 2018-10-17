Израиль закрыл границу с сектором Газа в ответ на палестинский обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть все пункты пропуска на границе с сектором Газа после ракетного обстрела со стороны палестинских боевиков, сообщила его пресс-служба.

Одна из ракет ночью повредила жилой дом в южном городе Беер-Шеве, вторая упала в Средиземное море. В ответ израильская авиация с утра бомбит объекты военизированных группировок на территории анклава.

"Министр обороны Авигдор Либерман отдал распоряжение о закрытии переходов "Эрез" и "Керем-Шалом", а также сокращении до трех морских миль зоны рыболовства сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Переход "Керем-Шалом" используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, "Эрез" — для прохода людей.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что на среду запланировано заседание военно-политического кабинета Израиля для обсуждения ситуации с сектором Газа, а начальник Генерального штаба Гади Айзенкот прерывает визит в США.

Еще до ночных обстрелов Либерман высказывался за начало "мощных ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границах с участием тысяч палестинцев и запуска воздушных шаров с горючими веществами.