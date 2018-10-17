Палестинская ракета повредила жилой дом в израильском Беер-Шеве

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась рядом с жилым домом в Беер-Шеве, одном из крупнейших городов юга Израиля, сообщили полиция и местные СМИ.

Обстрел, чреватый эскалацией конфликта c палестинскими боевиками, обошелся без погибших и раненых.

"Полиция была вызвана на место попадания ракеты в жилой дом в городе Беер-Шеве", — сообщили правоохранительные органы.

Местные радиостанции и телеканалы публикуют в социальных сетях фото и видео с места происшествия, на которых видно, что реактивный снаряд разорвался в палисаднике у двухэтажной постройки, повредив само здание в плотно застроенном жилом массиве. По их сведениям, несколько горожан пережили паническую атаку, им потребовалась помощь медиков.

Сирены тревоги, сработавшие среди ночи в Беер-Шеве, предписывали более 200 тысячам израильтян в течение минуты укрыться в бомбоубежищах или иных защищенных помещениях.

В прошлый раз палестинские боевики выпустили ракету по Беер-Шеву два месяца назад, а до этого не обстреливали его четыре года.

В последние дни премьер-министр и министр обороны Израиля говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе.