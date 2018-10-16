Власти Варшавы планируют снести памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Власти столицы Польши Варшавы готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке.

В мэрии Варшавы РИА Новости заявили, что памятник будет снесен в текущем месяце. После демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат".

Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник памятник обнесли забором, но работ по его сносу пока не проводят. Гуляющие в парке люди в основном негативно отзываются о планах по сносу памятника. Некоторые из них принесли к забору, окружающему монумент, цветы и зажженные лампады.

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".