Власти Варшавы планируют снести памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Власти столицы Польши Варшавы готовятся снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник памятник обнесли забором, но работ по его сносу пока не проводят. Гуляющие в парке люди в основном негативно отзываются о планах по сносу памятника. Некоторые из них принесли к забору, окружающему монумент, цветы и зажженные лампады.
Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".