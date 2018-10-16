Россия не намерена препятствовать интеграционным процессам Молдавии

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Россия является естественным партнером Молдавии, поэтому развитие отношений между двумя государствами не должно мешать интеграционным процессам молдавской республики.

"С нашей стороны нет никаких противоречий в том, чтобы любая страна развивала отношения с кем-либо еще. Мы исходим из того, что полноценное развитие двусторонних отношений не должно мешать интеграционным процессам Молдавии, мы естественные партнеры", — сказала Захарова.

По ее словам, Россия, несмотря на противоречивые заявления, которые делают молдавские государственные деятели, хочет развивать полноценные отношения с этим государством.

Захарова прокомментировала и намерение парламента Молдавии внести в конституцию республики пункт о евроинтеграции страны.

"Эти нововведения разработаны внутри Молдавии. Насколько они затруднят отношения с Россией — должны ответить молдавские политики", — считает представитель МИД РФ.

Депутаты молдавского парламента на заседании в пятницу рассматривали проект о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, но голосование по этому вопросу было отложено на неделю.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии – это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.