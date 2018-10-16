В ЛНР прокомментировали заявление Яроша об отзыве нацбатальонов из Донбасса

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Переброска националистических батальонов из Донбасса положительно повлияет на обстановку на линии соприкосновения в регионе, но обострит ситуацию на Украине в целом, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее экс-лидер запрещенной в России организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что возглавляемые им батальоны "Украинской добровольческой армии"* (УДА*) уходят с передовой в Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.

"Уход этих батальонов из зоны конфликта положительно отразится на нормализации ситуации (на линии соприкосновения — ред.)", — сказал Марочко.

По его мнению, заявление Яроша о том, что батальоны будут продолжать "бороться, собирать кулак" отрицательно скажется на криминогенной ситуации на Украине в преддверии выборов президента. "Его (Яроша — ред.) фраза (об уходе нацбатальонов с передовой — ред.)… заставила задуматься многих граждан Украины", — подчеркнул Марочко.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

Ранее против Яроша в России было возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.