В ЛНР прокомментировали заявление Яроша об отзыве нацбатальонов из Донбасса

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Переброска националистических батальонов из Донбасса положительно повлияет на обстановку на линии соприкосновения в регионе, но обострит ситуацию на Украине в целом, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее экс-лидер запрещенной в России организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что возглавляемые им батальоны "Украинской добровольческой армии"* (УДА*) уходят с передовой в Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.
"Уход этих батальонов из зоны конфликта положительно отразится на нормализации ситуации (на линии соприкосновения — ред.)", — сказал Марочко.
По его мнению, заявление Яроша о том, что батальоны будут продолжать "бороться, собирать кулак" отрицательно скажется на криминогенной ситуации на Украине в преддверии выборов президента. "Его (Яроша — ред.) фраза (об уходе нацбатальонов с передовой — ред.)… заставила задуматься многих граждан Украины", — подчеркнул Марочко.
Ранее против Яроша в России было возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.