Ярош объявил об отзыве нацбатальонов с передовой в Донбассе‍

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой украинской Украинской Добровольческой Армии с передовой в Донбассе.

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны…", — приводит слова Яроша "Обозреватель".

При этом он подчеркнул, что главной задачей УДА сейчас является формирование "территориальных отрядов обороны".

По его словам, что сейчас бывшие добровольцы "используются неэффективно". В числе задач УДА он назвал консолидацию всех сил добровольческих батальонов в "единый ударный кулак".

Ярош отметил, что не верит в дипломатические пути разрешения конфликта в Донбассе и ждет наступления ВСУ.

Перемирие в Донбассе

С июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

Тем не менее, с обеих сторон регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении перемирия.