В ДНР прокомментировали уход нацбатальонов из Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (140)

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Уход националистических батальонов с территории Донбасса позитивно повлияет на ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

"Их выход связан с началом борьбы за власть в преддверии президентских выборов на территории Украины. Возможен ряд провокаций на территории Украины с участием этих подразделений", — добавил собеседник агентства.

Накануне экс-лидер организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что возглавляемые им батальоны "Украинской добровольческой армии"* (УДА*) уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с полицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В России против Яроша возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.