В ДНР прокомментировали уход нацбатальонов из Донбасса

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Уход националистических батальонов с территории Донбасса позитивно повлияет на ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.
"Их выход связан с началом борьбы за власть в преддверии президентских выборов на территории Украины. Возможен ряд провокаций на территории Украины с участием этих подразделений", — добавил собеседник агентства.
Накануне экс-лидер организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил, что возглавляемые им батальоны "Украинской добровольческой армии"* (УДА*) уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.
В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
В России против Яроша возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.