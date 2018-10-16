На Украине три человека погибли при столкновении двух локомотивов

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Два локомотива столкнулись на карьере Северного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, три человека погибли и один пострадал, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли три человека и один человек пострадал", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник в 04.17 мск. Других подробностей не сообщается.