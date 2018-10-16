В Казахстане ощутили отголоски произошедшего в Китае землетрясения

АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Землетрясение с эпицентром на территории Китая ощутили жители приграничных населенных пунктов Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
"Эпицентр землетрясения расположен в 452 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5,6", — говорится в сообщении казахстанских сейсмологов.
Глубина залегания очага — десять километров.
В казахстанских населенных пунктах Шалкаде, Кетмень и Нарынкол подземные толчки ощущались силой 2 балла по шкале МSК-64.