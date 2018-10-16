В Казахстане ощутили отголоски произошедшего в Китае землетрясения

АЛМА-АТА, 16 окт – РИА Новости. Землетрясение с эпицентром на территории Китая ощутили жители приграничных населенных пунктов Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

Ранее по вторник китайский сейсмологической центр сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

"Эпицентр землетрясения расположен в 452 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.9. Магнитуда MPV 5,6", — говорится в сообщении казахстанских сейсмологов.

Глубина залегания очага — десять километров.

В казахстанских населенных пунктах Шалкаде, Кетмень и Нарынкол подземные толчки ощущались силой 2 балла по шкале МSК-64.