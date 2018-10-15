Сенатор объяснил внимание России к учениям стран НАТО в Арктике

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пристальное внимание России к учениям стран НАТО в Арктике закономерно, поскольку Москва не намерена когда либо допустить доминирования альянса в этом регионе, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях в Арктике. По его словам, российских кораблей стало гораздо больше, чем в прошлые десятилетия, а самолеты пролетают очень близко. Поэтому генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".

"У России как у арктической державы есть в этом регионе свои стратегические интересы, которые она, действуя строго в рамках международного права, будет жестко отстаивать. В связи с этим вполне понятно и закономерно наше внимание к учениям альянса в Арктике. Пусть никто не сомневается: Россия никогда не допустит доминирования НАТО в этом регионе", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению парламентария, заявление нидерландского генерала не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Арктики. "Это — очередная попытка демонизировать Россию. Могу только сожалеть, что даже кадровые западные военные стали заниматься мелким политиканством", — добавил он.