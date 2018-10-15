В Японии учат плакать на работе и в школе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Японии набирают популярность "занятия по плачу", которые проводят в школах и компаниях, чтобы снимать стресс и поддерживать психическое здоровье как работников, так и учащихся. Об этом сообщает The Japan Times.

По словам экспертов, слезы — это способ самозащиты от накопленного напряжения.

Бывший учитель средней школы Хидефуми Ёшида, называющий себя "учителем плача", ведет специальные занятия, на которых рассказывает о пользе этого процесса и учит с его помощью снимать напряжение. По его мнению, это более эффективно для расслабления, чем смех или сон.

По словам Ёшиды, стимулировать слезы нужно сентиментальными фильмами, печальной музыкой и вдохновляющими книгами.

К примеру, 7 сентября он провел тренинг в частной школе Осаки, который посетили 79 учеников. После просмотра грустного фильма они писали эссе, чтобы вызвать у себя слезы.

"Я чувствую, что не должен сдерживать себя, когда плачу", — сказал после мероприятия 17-летний ученик.

В 2015 году в Японии вступил в действие закон, обязывающий японские компании с численностью персонала свыше 50 человек предлагать своим сотрудникам прохождение теста на стресс.