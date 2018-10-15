В Нидерландах обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Солдаты НАТО во время учений Trident Juncture осенью 2015 года. Архивное фото

Солдаты НАТО во время учений Trident Juncture осенью 2015 года. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри газете Telegraph.

По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к маневрам.

"Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы видели гораздо больше российских кораблей и они подходили ближе, чем в прошлые десятилетия", — отметил Макмутри.

Кроме того, по мнению генерала, российские самолеты пролетают очень близко от кораблей НАТО, чтобы обозначить свое присутствие.

"Словесная шелуха"

В свою очередь, бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что Россия осуществляет маневры авиации и кораблей в Арктике в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море.

"Часть информационной войны"

"Если корабль пересек курс другого судна ближе, чем это прописано в регламенте, то этот факт документируется и начинается разбирательство с принятием мер. Если такого факта не зафиксировано — то это словесная шелуха", — заключил он.

Как считает военный эксперт Игорь Коротченко, обвинения в адрес России в провокациях на учениях НАТО — это часть информационной войны.

Он подчеркнул, что Москва строго выполняет все меры безопасности — как при полетах самолетов, так и при походах кораблей.

Особенно это касается ситуаций, когда маршруты российских военных проходят там, где находятся иностранные силы и объекты, заявил эксперт.

По его словам, "все это делается на безопасном отдалении, с соблюдением всех необходимых норм и правил, чтобы не допустить инциденты".

"Нужно сохранять спокойствие"

Проректор по международным отношениям ДВФУ, кандидат исторических наук Виктория Панова заявила, что заявления представителя Нидерландов звучат "в духе нарастания конфронтации".

"Несомненно, нас будут и дальше провоцировать — причем обвиняя в провокациях нас самих", — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, нужно сохранять спокойствие, разумно реагировать на такие выпады, чтобы не допустить неприятного развития событий.

"С большим сожалением можно констатировать, что Голландия находится сейчас в числе стран, настроенных на негативный сценарий развития отношения с Россией", — заключила Панова.

Trident Juncture

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран — участниц альянса и партнеров. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО планирует провести около 20 "экспериментов".

Как отметил генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен, основной район учений будет на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить в 500 километрах от нее.