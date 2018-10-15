"Нас будут провоцировать". Эксперт об обвинениях голландского генерала

Голландский генерал Джефф Макмутри заявил, что корабли и самолеты РФ необычно близко подошли к месту проведения учений НАТО в Арктике. Смысл этого заявления разъяснила в эфире радио Sputnik эксперт Виктория Панова.

Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. Об этом заявил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.

По его словам, российские военные корабли проявляют все больший интерес к проводимым войсками альянса маневрам.

"Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, вы наблюдали гораздо больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия", – заявил Макмурти британской газете The Telegraph, добавив, что российский флот якобы подходил к месту проведения учений гораздо ближе, чем обычно.

По его мнению, российские самолеты также пролетают очень близко от кораблей НАТО лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".

Проректор по международным отношениям ДВФУ, кандидат исторических наук Виктория Панова в эфире радио Sputnik прокомментировала обвинения голландского генерала.

"Голландский министр обороны (Анк Бейлевелд, – ред.) вчера уже заявила, что Россия против Нидерландов ведет гибридную войну, она же не так давно утверждала, что РФ якобы готовила кибератаки на сайт ОЗХО. Поэтому и в заявлениях голландского генерала нет ничего удивительного: здесь все происходит в духе нарастания конфронтации. Несомненно, нас будут и дальше провоцировать – причем обвиняя в провокациях нас самих. Ничего нового в такой тактике нет, единственным ответом может быть сохранение спокойствия и открытая, разумная реакция на все это, чтобы не допустить какого-то неприятного развития событий. С большим сожалением можно констатировать, что Голландия находится сейчас в числе стран, настроенных на негативный сценарий развития отношения с Россией", – сказала Виктория Панова.

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Основная часть учений НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдет в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Объявлено, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений.