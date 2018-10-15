ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка, объявил в понедельник Кенсингтонский дворец.

"Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года", — говорится в объявлении на официальной странице дворца.

"Их Королевские Высочества ценят поддержку, которую они получили от людей со всего мира после своей свадьбы в мае, и очень рады, что могут поделиться этими счастливыми новостями", — указывается в сообщении.

Объявление о беременности герцогини Сассекской, в прошлом американской актрисы Меган Маркл, сделано в преддверии большого турне супружеской четы по Австралии и Новой Зеландии.

Скорей всего, пол ребенка, который займет cедьмое место в линии престолонаследия, в соответствии с королевской традицией объявлять заранее не будут.