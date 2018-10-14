В Киеве радикалы устроили погром в офисе Медведчука

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Представители радикальных националистических организаций устроили погром в офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

По информации издания " Левый берег ", радикалы напали на офис на улице Липинского. Однако сайт "Украинского выбора" сообщает, что основное помещение движения находится на улице Большая Васильковская.Издание также отмечает, что нападавшие бросили внутрь помещения файеры.

В полиции рассказали, что начали следственные действия в предполагаемом офисе Медведчука. Как подчеркнули в правоохранительных органах, в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко. Полицейские направились на место предполагаемого инцидента, однако на момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись.

Марш националистов

В полиции рассказали, что обнаружили надписи на фасаде, а также поврежденные окна. По словам охранников, участники погромов, вероятно, бросили в здание дымовые шашки.В правоохранительных органах отметили, что также намерены изучить записи в интернете, на которых зафиксированы соответствующие события.

В воскресенье в центре Киева в день 76-летия создания Украинской повстанческой армии* прошел марш националистов.

Участники мероприятия вышли на улицы под лозунгом "Вернем Украину украинцам".

По данным полиции города, в марше приняли участие около 15 тысяч человек. Многие из них жгли файеры и дымовые шашки, а также выкрикивали националистические слоганы.

Участники марша держали в руках флаги Украины, "Правого сектора"* и других экстремистских организаций.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в России.

