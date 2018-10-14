Оман поддержал Саудовскую Аравию в деле Хашукджи

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в связи с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Al-Roya со ссылкой на заявление ведомства.

Хашукджи бесследно пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября. Ранее на стороне Саудовской Аравии в этой истории выступили главы МИД Бахрейна и ОАЭ.

"Исходя из крепких братских отношений, которые связывают султанат и Королевство Саудовскую Аравию, султанат внимательно изучил заявление, опубликованное сегодня министерством иностранных дел Саудовской Аравии, поэтому поддерживает королевство в его усилиях узнать правду (в связи с исчезновением журналиста — ред.)", — говорится в заявлении.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи в этот день для оформления документов, а ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.