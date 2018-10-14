Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось до 20

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Число погибших в результате двух взрывов в городе Байдабо на юго-западе Сомали возросло до 20, около 40 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной больницы.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших. Первый взрыв прогремел в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй взрыв произошел в кафе. Отмечалось, что взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

"К нам поступили 20 погибших и около 40 раненых после двух взрывов, произошедших вчера", — приводит агентство слова директора больницы города Байдабо Абдифатаха Хаши.

По данным агентства, экстремистская группировка "Аш-Шабаб"* взяла на себя ответственность за взрывы.

*террористическая организация, запрещенная в России