В Сомали 16 человек погибли в результате двух взрывов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жертвами двух взрывов, произошедших в городе Байдабо на юго-западе Сомали, стали 16 человек, около 20 получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Подтвержденное число жертв двух взрывов составляет 16 человек, около 20 пострадали, некоторые из них получили серьезные ранения", — заявил представитель полиции Абудулахи Мохамед.
По данным полиции, в результате первого взрыва погибли семь человек, в результате второго — девять. Отмечается, что взрывы прогремели в наиболее посещаемых заведениях города, число жертв может возрасти.