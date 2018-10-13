В Совфеде советуют украинскому министру испытать на себе, что такое война

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, вместо того, чтобы советовать украинцам с оружием в руках "возвращать Кубань и Москву", стоит сначала испытать на себе, что такое война, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее Омелян в интервью "Громадьске ТВ" на вопрос, что делать тем гражданам Украины, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, ответил, что вместо этого им необходимо "одевать форму, брать автомат, идти воевать", а также заявил о "возвращении Кубани и Москвы".

"Киеву следует, наконец, предоставить возможность министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну перейти от теории к практике, начав с себя, любимого. Поэтому предлагаю дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его мнению, после этого у Омеляна сразу исчезнет желание советовать украинцам вооружаться и "возвращать себе" Кубань и Москву.