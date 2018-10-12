РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко разрешил ВСУ стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (174)
0318214
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фотоСолдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Данное заявление Порошенко сделал во время поездки в Хмельницкую область на встрече с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы, сообщает "Укринформ".

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
США подготовили план для Донбасса. "Воспитатели" получат миллионы долларов
"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — приводит издание слова Порошенко.

Также президент Украины подчеркнул, что армия должна воевать с помощью качества и профессионализма, а не числом многочисленных потерь и большой кровью.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — сказал он.

"Более чем на километр"

В минувшую среду в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что силовики продвинулись более чем на километр в "серой" зоне.

Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Политолог: США пытаются влезть в ситуацию в Донбассе, но "получают по носу"
"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района. <…> Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", — говорилось в сообщении пресс-центра штаба на Facebook.

В Донецке это заявление Киева назвали выдумкой.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров отметил, что речь идет о продвижении украинских силовиков на отдельных участках.

"Некоторые села перешли под контроль ВСУ, причем, насколько я понимаю, не по договоренности. В соответствии с "Минском" должна быть демилитаризованная зона. Видимо, когда ВСУ берут под контроль тот или иной населенный пункт в этой зоне, то называют это продвижением. Не знаю, откуда сейчас взялась такая информация, что они продвинулись на километр. Да, на отдельных участках там есть проблемы, но в целом фронт как стоял, так и стоит. Никуда он не сдвинулся, не продвинулся и не изменился", — сказал он.

"Буки" в Донбассе

Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Немецкая газета объяснила, зачем США нужен "особый статус Донбасса"
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали 12 единиц ЗРК "Бук" ВСУ в Константиновке, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка переговоров в Минске связаны с тем, что Киев по-прежнему нацелен на силовое решение конфликта.

"ВСУ наращивают военный потенциал на линии соприкосновения. СММ вновь зафиксировала ЗРК "Бук" — теперь 12 единиц на железнодорожной станции в Константиновке (4 октября), а также переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм (8 октября)", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Обстрел наблюдателей ОБСЕ 

Актер Анатолий Пашинин. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / PraktikaPro /
Пашинин оправдался после рассказа комбата о его "службе" в Донбассе
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг обвинили украинских силовиков в том, что они открыли огонь в сторону наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории в районе Донецкой фильтровальной станции. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала это очередным нарушением минских договоренностей.

"Ближайшие позиции ДНР находятся в 1750 метрах от того места, где был патруль СММ ОБСЕ, в то время как позиции украинских формирований Украины — на расстоянии от 100 до 940 метров. Исходя из прицельной дальности автомата АК-74 и АКС-74 в 1000 метров очевиден вывод: вооруженные формирования противоборствующей стороны снова совершили провокационный обстрел", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена