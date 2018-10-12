Порошенко разрешил ВСУ стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Данное заявление Порошенко сделал во время поездки в Хмельницкую область на встрече с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы, сообщает "Укринформ".
Также президент Украины подчеркнул, что армия должна воевать с помощью качества и профессионализма, а не числом многочисленных потерь и большой кровью.
"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — сказал он.
"Более чем на километр"
В минувшую среду в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что силовики продвинулись более чем на километр в "серой" зоне.
В Донецке это заявление Киева назвали выдумкой.
В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров отметил, что речь идет о продвижении украинских силовиков на отдельных участках.
"Некоторые села перешли под контроль ВСУ, причем, насколько я понимаю, не по договоренности. В соответствии с "Минском" должна быть демилитаризованная зона. Видимо, когда ВСУ берут под контроль тот или иной населенный пункт в этой зоне, то называют это продвижением. Не знаю, откуда сейчас взялась такая информация, что они продвинулись на километр. Да, на отдельных участках там есть проблемы, но в целом фронт как стоял, так и стоит. Никуда он не сдвинулся, не продвинулся и не изменился", — сказал он.
"Буки" в Донбассе
По его словам, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка переговоров в Минске связаны с тем, что Киев по-прежнему нацелен на силовое решение конфликта.
"ВСУ наращивают военный потенциал на линии соприкосновения. СММ вновь зафиксировала ЗРК "Бук" — теперь 12 единиц на железнодорожной станции в Константиновке (4 октября), а также переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм (8 октября)", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Обстрел наблюдателей ОБСЕ
Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории в районе Донецкой фильтровальной станции. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала это очередным нарушением минских договоренностей.
"Ближайшие позиции ДНР находятся в 1750 метрах от того места, где был патруль СММ ОБСЕ, в то время как позиции украинских формирований Украины — на расстоянии от 100 до 940 метров. Исходя из прицельной дальности автомата АК-74 и АКС-74 в 1000 метров очевиден вывод: вооруженные формирования противоборствующей стороны снова совершили провокационный обстрел", — заявил представитель ДНР в СЦКК.