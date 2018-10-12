Порошенко разрешил ВСУ стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Данное заявление Порошенко сделал во время поездки в Хмельницкую область на встрече с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы, сообщает "Укринформ".

"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — приводит издание слова Порошенко.

Также президент Украины подчеркнул, что армия должна воевать с помощью качества и профессионализма, а не числом многочисленных потерь и большой кровью.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — сказал он.

"Более чем на километр"

В минувшую среду в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что силовики продвинулись более чем на километр в "серой" зоне.

"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района. <…> Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", — говорилось в сообщении пресс-центра штаба на Facebook

В Донецке это заявление Киева назвали выдумкой.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров отметил, что речь идет о продвижении украинских силовиков на отдельных участках.

"Некоторые села перешли под контроль ВСУ, причем, насколько я понимаю, не по договоренности. В соответствии с "Минском" должна быть демилитаризованная зона. Видимо, когда ВСУ берут под контроль тот или иной населенный пункт в этой зоне, то называют это продвижением. Не знаю, откуда сейчас взялась такая информация, что они продвинулись на километр. Да, на отдельных участках там есть проблемы, но в целом фронт как стоял, так и стоит. Никуда он не сдвинулся, не продвинулся и не изменился", — сказал он.

"Буки" в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали 12 единиц ЗРК "Бук" ВСУ в Константиновке, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка переговоров в Минске связаны с тем, что Киев по-прежнему нацелен на силовое решение конфликта.

"ВСУ наращивают военный потенциал на линии соприкосновения. СММ вновь зафиксировала ЗРК "Бук" — теперь 12 единиц на железнодорожной станции в Константиновке (4 октября), а также переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм (8 октября)", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Обстрел наблюдателей ОБСЕ

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг обвинили украинских силовиков в том, что они открыли огонь в сторону наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе.

Ранее пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила, что наблюдатели попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории в районе Донецкой фильтровальной станции. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала это очередным нарушением минских договоренностей.

"Ближайшие позиции ДНР находятся в 1750 метрах от того места, где был патруль СММ ОБСЕ, в то время как позиции украинских формирований Украины — на расстоянии от 100 до 940 метров. Исходя из прицельной дальности автомата АК-74 и АКС-74 в 1000 метров очевиден вывод: вооруженные формирования противоборствующей стороны снова совершили провокационный обстрел", — заявил представитель ДНР в СЦКК.