Экс-депутат Рады о заявлении ВСУ по Донбассу: фронт как стоял, так и стоит

ВСУ заявили о продвижении в Донбассе более чем на километр, в Донецке это заявление назвали выдумкой. В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал заявления противоборствующих сторон.

Силовики продвинулись более чем на километр в "серой зоне", заявили в штабе операции Объединенных сил Украины.

"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района. <…> Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", – говорится в сообщении пресс-центра штаба на Facebook.

В Донецке заявление Киева назвали выдумкой.

"Ответственно заявляю, что наши военнослужащие остаются на своих позициях. <…> Предполагаем, что это очередная "победа", придуманная украинским командованием. Непонятно, что это за населенный пункт, его название почему-то скрывают. Видео, якобы снятое на месте, больше напоминает постановочное", – сказал РИА Новости представитель управления народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал эти заявления.

"Понятно, что по всей линии фронта они не продвинулись на километр. Но на отдельных участках – и это было полтора месяца назад – некоторые села перешли под контроль ВСУ, причем, насколько я понимаю, не по договоренности. В соответствии с "Минском" должна быть демилитаризованная зона. Видимо, когда ВСУ берут под контроль тот или иной населенный пункт в этой зоне, то называют это продвижением. Не знаю, откуда сейчас взялась такая информация, что они продвинулись на километр. Да, на отдельных участках там есть проблемы, но в целом фронт как стоял, так и стоит. Никуда он не сдвинулся, не продвинулся и не изменился", – сказал Спиридон Килинкаров.