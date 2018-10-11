На Шри-Ланке не менее 12 человек стали жертвами сильных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек стали жертвами обильных дождей и сильного ветра, продолжающихся с конца минувшей недели в различных районах Шри-Ланки, передаёт в четверг агентство IANS.

Согласно его данным, в общей сложности от удара стихии пострадали порядка 69 тысяч человек по всему острову.

Несмотря на то, что интенсивность осадков за последние дни заметно снизилась, власти страны предостерегают местных жителей, находящихся в лагерях временного размещения, не спешить возвращаться в свои дома из-за возможных оползней. Руководство Шри-Ланки распорядилось об отправке в пострадавшие районы гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, базовых медикаментов, чистой питьевой воды.

Метеорологи также предупреждают о надвигающемся циклоне "Титли", который, как ожидается, в ближайшее время обрушится на прибрежный штат Орисса, после чего повернёт на север и пойдёт вдоль побережья Индостана.