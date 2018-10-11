АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Власти Турции тщательно и всесторонне расследуют дело об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, при этом разъяснения властей Саудовской Аравии по этому поводу неубедительны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

Эрдоган критически оценил заявление властей Саудовской Аравии, утверждающих, что в день исчезновения Хашкаджи в консульстве этой страны в Стамбуле не работали камеры.

"Возможно ли, что системы видеонаблюдения не функционировали в консульстве Саудовской Аравии, где произошел инцидент? Они даже могут поймать птицу или комара с помощью современных систем… Неправильно делать выводы на основе догадок, однако мы обеспокоены. Мы видим, что США также обеспокоены", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Венгрию. Его цитирует газета Sabah.

"Инцидент произошел в нашей стране. Мы не можем молчать об этом, потому что это необычный инцидент. Как только я услышал новости, тут же дал указание своим коллегам из минюста и МИД разобраться в случившемся. Мы рассматриваем этот вопрос со всех сторон, будь то полиция или разведка, следим за этим делом ежесекундно", — добавил президент Турции.

Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.