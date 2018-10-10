МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе обсуждения на правлении РСПП темы санкций пошутил, что поступок футболистов Кокорина и Мамаева для страны меньшая проблема, чем расследование инцидента в Солсбери.
"У нас деловой совет на 30 октября при министре иностранных дел будет, мы можем эту тематику там обсудить (санкционную — ред.). Но в принципе, я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича — лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров", — сказал Шохин.
30.1%Обоих необходимо пожизненно отстранить от футбола
61.9%Наказание должно быть только в рамках Уголовного кодекса
3.9%Достаточно крупного штрафа
4.1%Не слежу за ситуацией
Нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева подозревают в серии дерзких выходок, совершенных в минувший понедельник: сначала они, по предварительным данным, устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом вступили в потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергеем Гайсиным. Возбуждено уголовное дело.