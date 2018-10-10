Шохин о санкциях: лучше Кокорин и Мамаев, чем Боширов и Петров

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в ходе обсуждения на правлении РСПП темы санкций пошутил, что поступок футболистов Кокорина и Мамаева для страны меньшая проблема, чем расследование инцидента в Солсбери.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания правления заявил, что обсуждаемые США санкции могут ослабить рост экономики РФ в следующем году и даже вызвать рецессию, кроме того, по его словам, многие поставленные президентом цели станут недостижимыми, если санкции усилятся.

"У нас деловой совет на 30 октября при министре иностранных дел будет, мы можем эту тематику там обсудить (санкционную — ред.). Но в принципе, я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича — лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров", — сказал Шохин.

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США в августе ввели в отношении России очередной пакет санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а исполнителями выступали два якобы сотрудника ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Россия решительно отвергает все обвинения в причастности к делу Скрипалей и неоднократно заявляла, что не имеет к нему никакого отношения.

Нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева подозревают в серии дерзких выходок, совершенных в минувший понедельник: сначала они, по предварительным данным, устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом вступили в потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергеем Гайсиным. Возбуждено уголовное дело.