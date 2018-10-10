ВСУ заявили о продвижении в Донбассе более чем на километр

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Cиловики продвинулись более чем на километр в "серой" зоне, заявили в штабе операции Объединенных сил Украины.

"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района <…>. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", — говорится в посте пресс-центра штаба в Facebook.

В Донецке уже отреагировали на это заявление Киева, назвав его выдумкой.

Нарушение минских соглашений

"Ответственно заявляю, что наши военнослужащие остаются на своих позициях <…>. Предполагаем, что это очередная "победа", придуманная украинским командованием. Не понятно, что это за населенный пункт, его название почему-то скрывают. Видео, якобы снятое на месте, больше напоминает постановочное", — сказал РИА Новости представитель управления народной милиции ДНР.

Конфликт на юго-востоке Украины длится почти четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.

В ДНР неоднократно сообщали, что ВСУ в нарушение минских договоренностей занимают населенные пункты, расположенные в нейтральной зоне.

При этом в ОБСЕ заявляли, что нужно создать буферную зону между ополченцами и силовиками.