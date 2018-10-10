ВСУ заявили о продвижении в Донбассе более чем на километр

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Cиловики продвинулись более чем на километр в "серой" зоне, заявили в штабе операции Объединенных сил Украины.
"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района <…>. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", — говорится в посте пресс-центра штаба в Facebook.
В Донецке уже отреагировали на это заявление Киева, назвав его выдумкой.
Нарушение минских соглашений
Конфликт на юго-востоке Украины длится почти четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
В ДНР неоднократно сообщали, что ВСУ в нарушение минских договоренностей занимают населенные пункты, расположенные в нейтральной зоне.
При этом в ОБСЕ заявляли, что нужно создать буферную зону между ополченцами и силовиками.