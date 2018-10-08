ВСУ более 160 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 160 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, в результате обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике пострадал один человек, заявил журналистам в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 1 по 7 октября вооруженные силы Украины 164 раза нарушили режим прекращения огня, пострадал один мирный житель. По территории ДНР было выпущено 183 мины калибром 120 миллиметров, 150 мин калибром 82 миллиметра, уничтожен один ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ (вооруженных сил Украины. — Прим. ред.)", — сообщил представитель ведомства.