Генсек НАТО посетовал, что в Словении его не угостили "сладоледом"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Посетивший во вторник Словению генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал на пресс-конференции с премьером страны, что на обед ему не предложили запомнившийся с детства "сладолед".

"Мне нравится приезжать в Любляну, потому что в 60-е годы, когда я был ребенком, я жил в Югославии. Мы возвращались много раз в 1970-х, и я очень хорошо помню, что когда мы ездили в Любляну, я уже любил этот город, в основном потому, что мой отец всегда давал мне "sladoled" (мороженое – ред.)", — сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Марьяном Шарецом.

"На этот раз я не получил "sladoled", но мне подали очень хороший обед, так что спасибо также за этот обед", — добавил он.

Из числа бывших югославских республик членами НАТО являются Словения, Хорватия и Черногория. Македония также претендует на вступление в альянс, если власти утвердят соглашения о названии по итогам референдума 30 сентября.