Генсек НАТО посетовал, что в Словении его не угостили "сладоледом"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Посетивший во вторник Словению генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал на пресс-конференции с премьером страны, что на обед ему не предложили запомнившийся с детства "сладолед".
"На этот раз я не получил "sladoled", но мне подали очень хороший обед, так что спасибо также за этот обед", — добавил он.
Из числа бывших югославских республик членами НАТО являются Словения, Хорватия и Черногория. Македония также претендует на вступление в альянс, если власти утвердят соглашения о названии по итогам референдума 30 сентября.