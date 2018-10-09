Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до второй категории

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до второй категории, сообщает Национальная служба по предупреждению об ураганах США (NHC).

"Майкл" обрушился на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас в понедельник. Ранее сообщалось, что жертвами стихии в Центральной Америке стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в США два штата — Алабама и Флорида — ввели режим ЧС.

По данным метеорологов, сейчас "Майкл" находится примерно в 630 километрах к югу от города Панама Сити (штат Флорида) и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет 155 километров в час.

Метеорологи предупредили о возможных сильных дождях и ветре на северо-восточном побережье Мексиканского залива.