В Центральной Америке 13 человек погибли из-за урагана "Майкл"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. По меньшей мере, 13 человек погибли в результате усилившегося урагана "Майкл", который обрушился в понедельник на Сальвадор, Никарагуа и Гондурас, передает газета Razón со ссылкой на службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно информации служб по ликвидации последствий стихийных бедствий трех стран, шесть человек погибли в Гондурасе, четыре в Никарагуа и три в Сальвадоре из-за обрушения крыш домов и сильных ливней, которые вызвали наводнения. Также власти сообщили о поиске ребенка, которого унесло течением реки в Гватемале.

Согласно данным Национально центра США по слежению за ураганами (NHC), максимальная сила ветра во вторник составила 150 км/ч.

В данный момент ураган достиг Кубы и движется по направлению к Флориде. Метеорологи ожидают, что ураган продолжит набирать силу и достигнет побережья Флориды, усилившись до третьей категории, отмечает издание. Местные власти некоторых американских штатов объявили режим ЧС.