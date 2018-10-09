Додон выступил против внесения в конституцию пункта о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил во вторник, что он не подпишет закон о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции страны, поскольку опасается, что это приведет к нарушению равновесия в обществе.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии – это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.

Глава правящей Демократической партии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что проект будет рассмотрен парламентом на этой неделе, хотя проевропейская коалиция, в которую также входят Либеральная и Либерально-демократическая партии, пока не достигла компромисса по этому вопросу.

"Лично я выступаю за социальное равновесие и во внешних связях, в отношениях с Востоком и Западом, во избежание каких-либо опасных прецедентов применительно к основному закону страны. Ни фракция социалистов, ни я как президент не поддержим и не подпишем инициативу демократов о внесении изменений в конституцию страны", — написал президент Додон на своей странице в Facebook

Глава государства считает, что предложение Демпартии может нарушить равновесие в обществе.

"Молдова уже и так разделена между различными геополитическими векторами и концепциями развития страны, но эти споры должны быть урегулированы путем выборов или референдума, где народ определит вектор интеграции и развития", — отметил президент.