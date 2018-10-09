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Партия Додика лидирует на выборах в парламент Боснии и Герцеговины

(обновлено: 12:15 09.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМилорад Додик. Архивное фотоМилорад Додик. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 9 окт — РИА Новости. Правящая партия уходящего президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) лидирует на выборах в палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ с 39,28%, сообщил утром во вторник ЦИК по результатам обработки материала с 90,13% участков.

Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Нижняя палата представителей Парламентской ассамблеи БиГ имеет 14 мест из всего 42 для депутатов из различных партий Республики Сербской. В верхнюю Палату представителей делегируется по пять депутатов от бошняков, хорватов и сербов после формирования парламентов хорватско-мусульманской Федерации БиГ и Республики Сербской.

"На втором месте Сербская демократическая партия (СДС) кандидата на пост президента РС Вукоты Говедарицы с 25,06% голосов, за ней Партия демократического прогресса (ПДП) нынешнего члена президиума БиГ Младена Иванича с 12,85% поддержки избирателей", — сообщил избирком.

Еще три сербские партии набрали от 10% и менее.

В Федерации БиГ на выборах в парламент лидирует по результатам подсчета 83,33% материала правящая Партия демократического действия (SDA) уходящего члена президиума Бакира Изетбеговича с 25,79%, за ней следует Хорватское демократическое содружество (HDZ) с 14,81% голосов и Социал-демократическая партия БиГ (СДП БиГ) с 14,30% и другие партии, набравшие 10 и меньше процентов поддержки.

Избиратель во время голосования на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума страны, которыми, по данным ЦИК, становятся Милорад Додик, Желько Комшич и Шефик Джаферович. Голосование шло и за депутатов парламента страны и законодательных собраний двух составляющих ее частей (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская), а также местных органов власти. ЦИК зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5,8 тысячи участков и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск).

В Республике Сербской в воскресенье также прошли выборы президента и вице-президентов. Фаворит президентской гонки — выдвинутый правящим Союзом независимых социал-демократов нынешний ее премьер Желька Цвиянович, которая в ночь на понедельник провозгласила победу на основании партийных данных с избирательных участков. По последним данным избиркома, она лидирует с 47,53, опережая ближайшего конкурента Вукоту Говердарицу на почти 5%.

Подробнее о процедуре выборов в парламент Боснии и Герцеговины читайте в справке РИА Новости >>

 

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