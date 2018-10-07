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Процедура выборов в парламент Боснии и Герцеговины

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© Fotolia / vladimirsВид города Сараево, Босния и Герцеговина. Архивное фотоВид города Сараево, Босния и Герцеговина. Архивное фото
© Fotolia / vladimirs

Босния и Герцеговина (БиГ) имеет сложную систему правления, учитывающую интересы трех государствообразующих народов — боснийских мусульман (бошняков, боснийцев), сербов и хорватов. Эта модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, которое положило конец войне 1990-х годов.

Согласно Конституции (1995) Боснии и Герцеговины, ее высшим законодательным органом является Парламентская ассамблея, состоящая из Палаты народов (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата).

В состав палаты народов входят 15 депутатов. Одну треть составляют представители Республики Сербской (пять человек), две трети представлены от Федерации (пять хорватов и пять боснийцев).

Верхняя палата формируется путем косвенных выборов: хорватские и боснийские депутаты избираются соответственно хорватскими и боснийскими депутатами Палаты народов парламента Федерации Боснии и Герцеговины, а депутаты от Республики Сербской — Национальной скупщиной Республики Сербской не позднее 30 дней со дня проведения соответствующих выборов.

Палата представителей состоит из 42 депутатов. Из них 28 избираются жителями Федерации БиГ (21 из них избираются в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе, еще семь получают компенсационные мандаты), 14 — избирателями Республики Сербской (девять — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе, а среди пяти человек распределяются компенсационные мандаты). Срок полномочий — четыре года.

Выборы проводятся в первое воскресенье октября при условии, что эта дата не совпадает с проведением религиозного праздника одного из народов Боснии и Герцеговины. При необходимости изменения даты голосования оно проводится в воскресенье через неделю.

День голосования объявляется не менее чем за 150 дней до выборов. Ответственность за проведение выборов несет Центральная избирательная комиссия.

Право избирать или быть избранным имеют граждане страны старше18 лет, идентифицирующие себя как боснийцы, хорваты или сербы. Право принимать участие в голосовании имеют лица, зарегистрированные в списке избирателей.

Права голосовать или быть избранными не имеют лица, отбывающие наказание по приговору, вынесенному Международным трибуналом по бывшей Югославии, и лица, в отношении которых трибунал вынес обвинительные заключения и которые не выполнили постановления о явке в трибунал.

Для того чтобы зарегистрироваться на выборах политическая партия или независимый кандидат должны представить в ЦИК Боснии и Герцеговины заявление об участии в выборах, которое содержит как минимум пять тысяч подписей избирателей. От сбора подписей освобождаются партии, имеющие мандат в Палате представителей.

Независимые кандидаты должны подать заявку на участие не позднее, чем за 135 дней до выборов. Списки кандидатов должны быть предоставлены в Центральную избирательную комиссию БиГ не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.

Список кандидатов содержит имя и фамилию каждого кандидата, личный идентификационный номер, адрес постоянного места жительства, сведения о заявленной принадлежности к конкретному "государствообразующему народу" или "другой" группе, а также номер удостоверяющего личность документа. Кандидат имеет право не заявлять о своей принадлежности к "государствообразующему народу" или "другой" группе, однако это расценивается, как отказ от права занимать должность, для которой эти сведения являются обязательным условием.

Голосование проводится непрерывно в течение установленного дня с 7 до 19 часов. Избиратель предоставляет членам избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень и проходит в кабину для голосования. После выбора кандидата бюллетень помещается в урну для голосования.

Граждане Боснии и Герцеговины, временно проживающие за рубежом, могут проголосовать в дипломатических или консульских учреждениях, или по почте, отправив бюллетень в муниципалитет по месту жительства.

К распределению мандатов допускаются партии и коалиции, которые преодолели 3% барьер. Для компенсации недостаточной пропорциональности на уровне образований, кроме мест, полученных в многомандатных избирательных округах, предоставляются компенсационные мандаты, которые повышают шансы малых партий на политическое представительство.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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