Запасного плана по вступлению Македонии в НАТО нет, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запасного плана вступления Македонии в НАТО без одобрения соглашения о названии страны не существует, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Если они решат реализовать соглашение о названии с Грецией, то мы готовы принять эту страну в качестве нашего 30-го члена. И мы можем сделать это быстро, потому что мы уже начали переговоры о присоединении, и мы можем подписать протокол о присоединении очень скоро после того, как сделка с названием будет реализована", — добавил он.
Запись его выступления распространила в понедельник пресс-служба альянса.
Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.