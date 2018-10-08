В Афганистане не менее 15 силовиков погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 26 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на севере страны, сообщил телеканал TOLO News в понедельник со ссылкой на источники.

Сообщается, что боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов ночью в воскресенье на севере провинции Джаузджан. По данным телеканала, столкновения продолжаются. Боевикам удалось захватить два ККП, как заявил представитель полицейских сил безопасности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России.