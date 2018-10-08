В ЮАР разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в южноафриканском округе Йоханнесбург, сообщает местный портал News24.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник утром. Самолет разбился в жилом районе. Сообщается, что один из погибших — пилот судна, второй — садовник.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Причина инцидента расследуется.