Столтенберг заявил об укреплении сотрудничества между Сербией и НАТО

БЕЛГРАД, 8 окт – РИА Новости. Сербия и НАТО укрепляют сотрудничество не только обсуждая взаимодействие, но и конкретными действиями, заявил в понедельник в ходе визита в Сербию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса находится 6-8 октября в Сербии с визитом. В понедельник он с президентом страны Александром Вучичем присутствовал на открытии международных сербcко-натовских учений по борьбе с ЧС и спасению людей "Сербия 2018". В военно-гражданских учениях 8-11 октября принимают участие 2 тысячи человек из 38 государств, которые отрабатывают борьбу с последствиями природных и техногенных катастроф.

Затем генсек НАТО вместе с Вучичем выступил на ежегодном Белградском форуме по безопасности Belgrade security forum.

"НАТО и Сербия работают вместе, и мы укрепляем наше сотрудничество. Думаю, что лучшим способом показать, что мы хорошие партнеры, являются не разговоры, а президент Вучич и я говорили много, и мы с ним добрые друзья, но, конечно, несмотря на важность разговоров намного важнее наши действия "в поле", и эти учения показали, что сотрудничество Сербии и НАТО идет не только на словах, но и на деле", — заявил Столтенберг на форуме.

Сербский президент также отметил важность и полезность начавшихся учений и поблагодарил генсека НАТО, которого назвал "без сомнения искренним другом Сербии".

Руководство Сербии во главе с Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.