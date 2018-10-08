Бывшего мэра Алма-Аты заочно приговорили к 17 годам колонии за хищения

АЛМА-АТА, 8 окт — РИА Новости. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты в понедельник приговорил бывшего акима (мэра) города Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коррупционные преступления, передает корреспондент РИА Новости.

Судебный процесс проходит в отсутствие главных обвиняемых — Храпунова, его жены Лейлы и их родственника Айяра Ильясова. Они на протяжении длительного времени проживают за рубежом и игнорируют вызовы в следственные органы и в суд. Казахстанское законодательство позволяет в таких случаях проводить судебные разбирательства в заочном режиме.

"Храпунова Виктора Вячеславовича признать виновным… и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказал судья, оглашая приговор.

Кроме того, суд запретил Храпунову занимать должности на госслужбе и постановил подать представление на имя президента о лишении экс-чиновника государственных наград. Жене Храпунова суд назначил наказание в виде 14 лет колонии с конфискацией, Ильясову — пяти лет с конфискацией имущества.

Проживающие в Швейцарии Храпуновы и Ильясов обвинялись в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении госимущества и бюджетных, получении взяток, а также их последующей легализации.