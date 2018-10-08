Прокурор прокомментировал расследование убийства болгарской журналистки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы рассматривают все версии убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, рассказал прокурор города Русе Георги Георгиев. Об этом сообщает Radio Bulgaria.

Тело административного директора и ведущей телеканала TVN Виктории Мариновой нашли в субботу в районе набережной Дуная в Русе. Экспертиза показала, что женщину изнасиловали, а затем задушили.

Хотя криминалисты изъяли достаточное количество образцов ДНК преступника, подозреваемых в этом деле пока нет. Полиция собирается проверить пациентов психиатрической больницы, которая находится недалеко от места обнаружения трупа, а также местный криминальный контингент.

Также рассматривается версия, связанная с профессиональной деятельностью убитой: в последнее время Маринова работала над темой, посвященной хищению средств из фондов Европейского союза.

В Русе приехал министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов. Он проведет совещание с участием сотрудников прокуратуры и полиции.



