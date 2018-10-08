В ДНР заявили, что организуют выборы по стандартам БДИПЧ ОБСЕ

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики будут организованы по стандартам Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявила полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, исполняющая обязанности главы МИД республики Наталья Никонорова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"БДИПЧ ОБСЕ – это, естественно, очень серьезная организация по наблюдению за выборами… Мы понимаем, что имеются основополагающие документы, которым должен соответствовать любой избирательный процесс, есть принципы, которые установлены международным сообществом. Мы, конечно, постарались избирательный процесс в республиках организовать в полном соответствии с этими принципами", — отметила Никонорова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что решение о приглашении представителей БДИПЧ ОБСЕ для наблюдением за выборами в ДНР будет принимать Центральная избирательная комиссия.

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