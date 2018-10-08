Наталья Никонорова: выборы в ДНР не противоречат минским соглашениям

В непризнанной Донецкой народной республике считают, что проведение выборов главы и парламента не противоречит минским соглашениям, как об этом заявляет Киев. О том, как будут организованы выборы, приглашении иностранных наблюдателей, а также о международном расследовании гибели бывшего главы ДНР Александра Захарченко в интервью РИА Новости рассказала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

— Выборы главы и парламента ДНР назначены на 11 ноября. Представители ЕС, ОБСЕ уже заявили, что это идет вразрез с минскими соглашениям. Может ли проведение выборов в республиках отразится на мирном урегулировании, не обвинят ли республики в срыве минских соглашений? © Depositphotos / SergPoznanskiy В ДНР рассказали, как будут проходить выборы в парламент

— Украинская сторона будет использовать любую возможность, чтобы обвинить республики в чем-либо. Но тут нет никакой физической возможности сослаться на какую-либо норму в подписанных соглашениях, чтобы напрямую сказать: "Вот, смотрите, написано, что эти выборы запрещены". Нет такой нормы. В Комплексе мер прописаны лишь местные выборы и необходимость согласовывать модальность именно местных выборов между двумя сторонами конфликта. Выборы, которые объявлены на сегодняшний день, — это выборы главы и парламента. Украинская сторона сейчас в интересном положении. С одной стороны, они говорят, что они не признают республики, они не знают таких государств, однако они обращают внимание на выборы глав и парламентов республик. Тогда если они обвиняют нас в нарушении мирных договоренностей, обращая внимание на выборы глав и парламентов республик, то они де-факто признают республики. Поэтому украинская сторона осторожничает. Да, они пытаются сказать, что эти действия нарушают минские соглашения, но при этом они понимают, что если во весь голос заявлять об этом, получается, что они признают республики и ведут с нами диалог.

— Кого планируете пригласить в качестве иностранных наблюдателей на выборы 11 ноября?

— Приглашением иностранных наблюдателей занимается Центральная избирательная комиссия. Конечно, у нас есть уже определенные заявки и предложения для ЦИК, потому что мы сотрудничаем с общественными, политическими деятелями Европы, в том числе, естественно, с нашими официальными партнерами — Южной Осетией, Абхазией, регионами РФ, которые уже направляли соответствующие запросы, письма с предложением участия в качестве международных наблюдателей. Вся эта информация будет передана в ЦИК, представители которого будут направлять соответствующие приглашения.

— Представители каких стран уже изъявили желание участвовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах?

— Очень активно интересуются представители ФРГ, уже есть предложение об участии из Франции, представители Италии также хотят направить заявки для участия. Собственно, в тех государствах, где открыты представительские центры. Очень активно проявляют интерес к избирательному процессу представители общественности, научных кругов, политические деятели.

— А планируете ли направить приглашение БДИПЧ ОБСЕ? © AFP 2018 / Ludovic Marin Франция призвала Россию повлиять на власти ЛНР и ДНР по вопросу выборов

— Решение об этом будет принимать ЦИК. БДИПЧ ОБСЕ — это, естественно, очень серьезная организация по наблюдению за выборами. Именно поэтому в тех пунктах о модальностях местных выборов, которые прописаны в Комплексе мер, есть указание на то, что местные выборы должны проходить под наблюдением и по правилам БДИПЧ ОБСЕ. Мы понимаем, что имеются основополагающие документы, которым должен соответствовать любой избирательный процесс, есть принципы, которые установлены международным сообществом. Мы, конечно, постарались избирательный процесс в республиках организовать в полном соответствии с этими принципами.

— Если бы представители Украины изъявили желание участвовать в качестве наблюдателей на предстоящих выборах, они смогли бы это сделать?

— Республика является правовым государством и следует прежде всего по пути соблюдения тех норм, которые установлены на уровне законов и подзаконных актов. Если наблюдатели изъявляют желание участвовать в выборах, соответствуют критериям, установленным в законе о выборах, если они вовремя подали соответствующие заявки, эти заявки правильно оформлены, думаю, что будет принято соответствующее решение об их допуске. Мы идем по правовому пути и этим качественно отличаемся от Украины, где царит беззаконие и хаос.

— В рамках контактной группы было предложено провести международное расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко. Когда можно ожидать этих результатов?

— Как такового международного расследования пока не ведется. Была такая инициатива (о проведении международного расследования — ред.) с российской стороны, мы поддержали ее, поскольку заинтересованы в том, чтобы как можно больше представителей мирового сообщества присоединились к расследованию этого убийства. Но пока ответа с украинской стороны по участию в международном расследовании нет. От ОБСЕ мы еще ожидаем ответ.

Мы обращались к российской стороне за помощью в вопросе присутствия и работы здесь специалистов определенной направленности, у нас таких специалистов, к сожалению, нет. Наше внутреннее расследование идет, и уже есть первые результаты. Мы будем представлять их в том числе и на контактной группе, а также направлять соответствующую информацию в нормандский формат. Со стороны ОБСЕ была осторожная реакция в плане предложения организовать некий контроль над этим расследованием на уровне контактной группы, но официальных ответов по этому вопросу нет.

— Как представители Киева отреагировали на смену представителя ДНР в контактной группе и политической подгруппе? © РИА Новости / Егор Еремов Перейти в фотобанк В МИД ДНР прокомментировали замену Кучмы в контактной группе по Донбассу

— Острой реакции не было. Я давно участвую в минском процессе, представляла республику в подгруппе по политическим вопросам. Мы и раньше встречались на минской площадке с представителями Украины и ОБСЕ, российскими посредниками. Наталья Сергеевна (Михайлова — ред.) стала новым представителем республики в политической группе. Говоря о первом после новых назначений заседании, нужно сказать, что была довольно напряженная атмосфера. Мы же понимаем, что украинская сторона использует любой повод, любое изменение для того, чтобы еще больше затянуть переговорный процесс и не разговаривать по сути вопроса. Тем не менее заседание контактной группы и подгрупп состоялось. Будем дальше работать.

— Будет ли Киев в дальнейшем использовать смену представителей ДНР в контактной группе и политической подгруппе для затягивания переговорного процесса?

— Конечно, будут. Это тактика и стратегия украинской стороны на минских переговорах. Всех почему-то интересует реакция украинской стороны на те или иные события, но тут неправильный подход к вопросу, не с той стороны. Нас не реакция украинской стороны должна интересовать, а то, намеревается или нет украинская сторона выполнять минские соглашения. Есть четкая позиция республик, которая основывается на подписанных документах. Есть позиция Украины, представители которой говорят: "Мы выполнили уже все по Комплексу мер". Хотя по факту ничего не действует, не подписано, не принято, а если принято, то не работает. В таком ключе действует украинская сторона. Поэтому нас гораздо больше интересует то, как отстоять интересы республики, и такое движение событий, при котором Украина выполнит свои обязательства.

— Как представитель ДНР в контактной группе, какие вопросы считаете первостепенными для решения в рамках минского процесса?

— Основные, основополагающие вопросы для реализации мирных договоренностей — это политические. Чтобы реализовать в целом Комплекс мер, необходимо прежде всего реализовывать политические вопросы — принять нормальный, полноценный закон об особом статусе Донбасса, а именно внести изменения в данный закон, которые бы позволили его запустить полноценно. Это также подразумевает согласование процедур по амнистии и недопущению преследования лиц-участников событий в Донбассе. От этого все зависит. И последним этапом должно стать согласование модальностей проведения местных выборов как финальной точки для начала процедуры передачи границы и дальнейшего политического урегулирования. Не выполнив этих политических аспектов, все остальные вопросы носят точечный, временный характер. Именно поэтому политические вопросы находятся на абсолютной паузе. Группа, где сложнее всего работать, где фактически невозможно достигнуть компромисса, это группа по политике. Именно там украинская сторона прикладывает все усилия, чтобы максимально замедлить процесс. Остальные группы работают более активно, продуктивно, потому что эти вопросы не меняют систему глобально. Да, там есть определенные подвижки — в экономической, гуманитарной подгруппах и по вопросам безопасности. В частности, в конце 2017 года произошел крупный обмен пленными, ведется достаточно активная работа по поиску пропавших без вести. Отдельно хотелось бы отметить ремонт Южнодонбасского водовода, который стал возможен благодаря работе экономической подгруппы. И сейчас идет активная работа, в частности, по согласованию с украинской стороной выплаты пенсий для жителей республик. Мы надеемся, что в скором будущем мы увидим результаты. Группа по безопасности — самая важная группа на сегодняшний день. С момента подписания соглашений она работала активнее всех, у них больше всего подписанных документов, рамочных соглашений, дополнений, поскольку в первую очередь нам необходимо обеспечивать безопасность наших жителей. Это договоренности и о разведении сил и средств, и о разминировании и прекращении огня.

— Глава МИД Украины Павел Климкин назвал минские соглашения по большей части профанацией. Как вы можете это прокомментировать? CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе‍

— Если глава внешнеполитического ведомства называет работу, которую осуществляют официальные представители Украины, профанацией, собственно, это и есть отношение к процессу и своим делегатам. С другой стороны, можем согласиться с тем, что, в частности, по политическим вопросам работа украинской стороны и является профанацией. Только так можно назвать деятельность представителей Украины в группе по политике. Они заняты только имитацией процесса переговоров. Видимо, Климкин просто назвал своими именами то, какие инструкции даются делегатам Украины для участия в минском переговорном процессе: "Занимайтесь профанацией".

Наша задача — добиться того, чтобы наша работа была не профанацией, чтобы украинские переговорщики принимали самое полное и добросовестное участие в процессе мирного урегулирования по всем пунктам Комплекса мер.

— При условии конструктивного диалога в Минске сколько времени необходимо для реализации Комплекса мер?

— Сложно сказать. Но при наличии соответствующей воли украинская сторона принимает решения очень быстро. Даже не при наличии воли, а при наличии давления, потому что на сегодняшний день Украина сама не является полноправным субъектом правоотношений, а скорее объектом давления со стороны мирового сообщества. Как только давление происходит, то украинский парламент принимает законы в течение 10 дней, как было, например, с Законом об особом статусе. То есть 5 сентября 2014 года были подписаны соответствующие документы, 16 сентября был принят в целом Закон об особом статусе, и буквально сразу он был отправлен на подпись президенту. При наличии такого же давления все остальные вопросы могут быть приняты в таком же срочном порядке. Просто с течением времени Украина принимает все больше и больше законов, подзаконных актов, норм, регулирующих отношения именно с жителями республик, и этот массив становится все больше и запутаннее. Придется всерьез наводить порядок в украинской нормативной базе, чтобы реализовать Комплекс мер. Но как только Киев почувствует, что выхода нет, необходимо реализовывать Комплекс мер, иначе они окажутся в полной изоляции со стороны международной общественности, соответствующие решения будут приняты очень быстро.