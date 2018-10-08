В ДНР рассказали, как Киев может использовать выборы в республике

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики не нарушают минские соглашения, но Киев может использовать их проведение для обвинения ДНР в несоблюдении договоренностей, поскольку ищет любой повод для этого, считает полпред республики в контактной группе по Донбассу, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что, по его мнению, проведение выборов в ДНР и ЛНР не соответствует духу и букве минских соглашений.

"Украинская сторона будет использовать любую возможность, чтобы обвинить республики в чем-либо. Но тут нет никакой физической возможности сослаться на какую-либо норму в подписанных соглашениях, чтобы напрямую сказать: "Вот, смотрите, написано, что эти выборы запрещены". Нет такой нормы", — сказала в интервью РИА Новости Никонорова.

Она отметила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта в Донбассе говорится лишь о согласовании сторонами проведения местных выборов.

"С одной стороны, они (представители Киева – ред.) говорят, что не признают республики, они не знают таких государств, однако они обращают внимание на выборы глав и парламентов республик. Тогда, если они обвиняют нас в нарушении мирных договоренностей, обращая внимание на выборы глав и парламентов республик, то они де-факто признают республики", — добавила Никонорова.

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