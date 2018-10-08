Представители стран ЕС хотят стать наблюдателями на выборах, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (66)

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Представители ряда стран, в том числе из Евросоюза, готовы приехать в качестве наблюдателей на выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, рассказала исполняющая обязанности главы МИД республики Наталья Никонорова в интервью РИА Новости.

По ее словам, "очень активно интересуются представители ФРГ". Также заявки на участие направят из Франции и Италии.

"Собственно, в тех государствах, где открыты представительские центры, очень активно проявляют интерес к избирательному процессу представители общественности, научных кругов, политические деятели", — отметила Никонорова.

Также наблюдатели готовы приехать из Абхазии, Южной Осетии и России. При этом Никонорова отметила, что приглашать их будет Центральная избирательная комиссия.

Выборы пройдут 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает их.