Более десяти тысяч человек пострадали от ливней на Шри-Ланке

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек пострадали от последствий проливных дождей, обрушившихся в прошедшие выходные дни на различные регионы Шри-Ланки, сообщил официальный представитель Центра по борьбе со стихийными бедствиями (DMC) островного государства Прадип Кодиппили.

Как информировал представитель ведомства, которого цитирует газета Business Standard , обильные осадки спровоцировали наводнения в таких населенных пунктах и районах как Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле. Отмечается, что оттуда были эвакуированы тысячи семей. Сейчас они находятся в лагерях временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.

По состоянию на сегодняшний день подтверждена информация о четырех погибших. Точная причина их смерти не называется. Синоптики ожидают, что в ближайшие два дня уровень воды в отдельных частях страны пойдет на спад, тогда как на другие районы ливни обрушатся с новой силой.

Данные о разрушениях и жертвах в столице Шри-Ланки Коломбо отсутствуют.