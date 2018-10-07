Генсек НАТО назвал причину бомбардировок Югославии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.RTS.
Генсек призвал сербский народ "смотреть в будущее", отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.
Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.
"Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости. — Прим.ред.)", — поделился воспоминания он.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.
В марте 62% опрошенных "Институтом по европейским делам" сербов заявили, что не приняли бы извинения НАТО за бомбардировки.