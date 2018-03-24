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Опрос показал отношение граждан Сербии к вступлению в НАТО

01:1824.03.2018
(обновлено: 01:20 24.03.2018)
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия. Архивное фотоВид на Белград, Сербия. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy

БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Почти 85% граждан Сербии не поддерживают вступление своей страны в НАТО, следует из исследования общественного мнения в преддверье годовщины бомбардировок Югославии 1999 года.

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НПО "Институт по европейским делам" провел телефонный опрос 1,2 тысячи граждан Сербии в период с 16 по 20 марта. Темой исследования стало отношение граждан республики к Североатлантическому альянсу. Результаты опубликованы на сайте института.

На вопрос "поддерживаете ли вы членство Сербии в НАТО?" 84% опрошенных ответили отрицательно, 10% — положительно и еще 6% не имели ответа.

Причинами бомбардировок 1999 года 17,4% участников опроса назвали политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича, еще 15,2% — интересы США, Запада и мировых держав, 12,6% — изгнание сербов из Косово, 10,5% опрошенных – захват территории Косово и отделение его от Сербии. Остальные ответы, набравшие менее 10% поддержки, являются вариантами первых четырех.

На вопрос "приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?" 62% ответили "нет", 31% — "да", еще 7% не смогли ответить.

Разорванный плакат сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
© AFP 2018 / Armend Nimani
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При этом 68% опрошенных считают, что Сербия не может получить пользы от сотрудничества с НАТО, 18% полагают, что может и еще 14% не знают ответа.

Сотрудничество Сербии и Североатлантического альянса не поддерживают 66% участников опроса, согласны его продолжать 26%, а 8% не сумели определиться.

По пятибалльной системе на 1, то есть "очень плохо" отношения Сербии и НАТО оценили 44,7% опрошенных, на 2 – 21,4%, на 3 – 25,9% участников исследования. Оценки 4 и 5 набрали 4,4% и 3,6% поддержки.

Бомбардировки Югославии

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно.

Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Нейтралитет Сербии

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Белград в конце января заявил, что НАТО уважает военный нейтралитет Сербии, в рамках сотрудничества с Белградом участвует в реформе сил безопасности государства и обучении кадров, международных операциях, совместных военных и гражданских учениях.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вучич объяснил, почему Сербия не хочет в НАТО
Власти Сербии официально настаивают на соблюдении провозглашенного парламентской резолюцией 2007 года военного нейтралитета государства. Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.

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