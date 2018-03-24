Опрос показал отношение граждан Сербии к вступлению в НАТО

БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Почти 85% граждан Сербии не поддерживают вступление своей страны в НАТО, следует из исследования общественного мнения в преддверье годовщины бомбардировок Югославии 1999 года.
На вопрос "поддерживаете ли вы членство Сербии в НАТО?" 84% опрошенных ответили отрицательно, 10% — положительно и еще 6% не имели ответа.
Причинами бомбардировок 1999 года 17,4% участников опроса назвали политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича, еще 15,2% — интересы США, Запада и мировых держав, 12,6% — изгнание сербов из Косово, 10,5% опрошенных – захват территории Косово и отделение его от Сербии. Остальные ответы, набравшие менее 10% поддержки, являются вариантами первых четырех.
На вопрос "приняли бы вы извинения НАТО за бомбардировки?" 62% ответили "нет", 31% — "да", еще 7% не смогли ответить.
Сотрудничество Сербии и Североатлантического альянса не поддерживают 66% участников опроса, согласны его продолжать 26%, а 8% не сумели определиться.
По пятибалльной системе на 1, то есть "очень плохо" отношения Сербии и НАТО оценили 44,7% опрошенных, на 2 – 21,4%, на 3 – 25,9% участников исследования. Оценки 4 и 5 набрали 4,4% и 3,6% поддержки.
Бомбардировки Югославии
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно.
Нейтралитет Сербии
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Белград в конце января заявил, что НАТО уважает военный нейтралитет Сербии, в рамках сотрудничества с Белградом участвует в реформе сил безопасности государства и обучении кадров, международных операциях, совместных военных и гражданских учениях.