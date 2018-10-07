Эрдоган взял на контроль расследование исчезновения саудовского журналиста

АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за расследованием исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле и надеется на благополучный исход дела.

Ранее СМИ сообщали, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи был убит в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. В самом консульстве опровергли эту информацию.

"Очень печально, что подобный случай произошел в нашей стране. Я все еще надеюсь, что нам не придется столкнуться с нежелательной ситуацией. Ждем результатов от прокуратуры. Мы хотим как можно скорее их получить. Какими бы ни были результаты расследования, мы их обнародуем", — заявил Эрдоган журналистам.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и в настоящее время проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщило агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи исчез после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства.