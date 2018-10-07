В Совфеде назвали возможные сценарии учений НАТО на Украине

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На учениях НАТО на Украине может отрабатываться сценарий применения украинской боевой авиации в Донбассе, сами страны альянса становятся участниками военного конфликта Киева и Донбасса, заявил журналистам в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

С 8 по 19 октября на территории Украины пройдут учения "Чистое небо — 2018" при участии 10 стран членов-НАТО. Как говорится в сообщении, размещенном в Twitter посольства США в Киеве, на учения, целью которых является укрепление мира и безопасности, уже прибыли самолеты американских ВВС.

"Военные учения "Чистое небо" при участии 10 стран членов-НАТО, которые пройдут на территории Украины, следует рассматривать как прямую поддержку Киева в его противостоянии с ДНР И ЛНР", — отметил Клинцевич.

По его словам, таким образом, страны НАТО, по сути, "становятся прямыми участниками конфликта".

"Негативное воздействие учений "Чистое небо" на ситуацию в регионе не вызывает сомнений особенно в свете недавних высказываний командующего Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, допустившего применение украинской боевой авиации в Донбассе. Нельзя исключить, что на учениях будет отрабатываться и этот сценарий", — сказал политик.

"НАТО использует все возможности для повышения градуса напряженности в Европе", — заключил Клинцевич.