В Совфеде назвали фейком угрозы Британии устроить кибератаки на Россию

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич считает публикацию в британских СМИ о возможных кибератаках Лондона на энергетические системы России очередным фейком, предназначенным для того, чтобы напомнить о былом могуществе Британии.

Так он прокомментировал сообщение газеты Sunday Times, которая написала со ссылкой на высокопоставленные источники, что британское Минобороны рассматривает вариант массивных кибератак с целью "отключить свет в Кремле" в случае "российской агрессии".

"Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", — сказал сенатор.

Он обратил внимание на то, что информацию о возможности отключения электроснабжения в России выдала газета, считающаяся в Британии качественным воскресным изданием. "Значит, источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности, на которые ссылается газета, реально существуют", — заявил политик.

По его словам, закономерно возникает вопрос, идет ли речь об очередной порции типичных фейковых новостей с целью демонизации России или же в британских спецслужбах действительно рассматривают возможность такого сценария. Второе говорит об их полном непрофессионализме, полагает Клинцевич.

"Но в это лично я не верю. Не исключаю также, что Великобритания подобным странным образом решила напомнить о своем былом величии", — считает сенатор.

"В любом случае все эти приемы и методы недостойны цивилизованного государства", — заключил парламентарий.

Обвинения в кибератаках