В Латвии сообщили о победе партии "Согласие" на выборах в Сейм

Бюллетени для голосования на парламентских выборах в 13-й Сейм Латвии на избирательном участке 678 в Огре. 6 октября 2018

Бюллетени для голосования на парламентских выборах в 13-й Сейм Латвии на избирательном участке 678 в Огре. 6 октября 2018

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Больше всего голосов на выборах 13-го Сейма Латвии получила партия "Согласие", которую поддержали 19,91% избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Социал-демократическая партия "Согласие" пользуется поддержкой русскоязычного населения страны.

Выборы в Сейм Латвии прошли в республике в субботу. За 100 депутатских мест в парламенте боролись 16 политических партий.

Второе место занимает партия "KPV LV" – с 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) — 13,6%.

На четвертом месте по количеству голосов — объединение партий "Движение За!" (12,04%), на пятом — национальное объединение "Все – Латвии" (11,03%), на шестом — Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) (9,96%).

Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также "Новое Единство". Остальные партии не преодолевают 5% барьер.

Подробнее о процедуре выборов в парламент Латвии читайте в справке РИА Новости>>