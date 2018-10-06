Процедура выборов в парламент Латвии

Согласно Конституции Латвийской республики, сейм является законодательным органом и состоит из ста депутатов. Избирается всеобщим, равным, прямым, тайным и пропорциональным голосованием. Срок полномочий — четыре года.

Порядок выборов в сейм определяется Конституцией, Законом о выборах в сейм, а также другими нормативными актами. Организацией выборов занимаются избирательные комиссии трех уровней — Центральная избирательная комиссия, 119 избирательных комиссий городов республиканского значения и краев, а также более тысячи участковых избирательных комиссий в Латвии и за рубежом.

В сейм может быть избран каждый гражданин Латвии, возраст которого на день голосования старше 21 года, если к ним не относится какое-либо из ограничений, установленных Законом о выборах в сейм.

Кандидаты выдвигаются политическими партиями или партийными объединениями.

Партия, подающая список кандидатов на выборы, должна быть основана не позднее, чем за год до выборов в сейм, и в ее составе должно быть не менее 500 членов.

Если список кандидатов подает партийное объединение, входящие в него партии также должны быть основаны не позднее, чем за год до выборов, и в партийном объединении вместе должно быть не менее 500 членов.

Подавая список кандидатов на выборы, на депозитный счет Центральной избирательной комиссии необходимо внести залоговую сумму в размере 1400 евро.

Если кандидатом в депутаты заявлен президент страны, государственный контролер, член Совета Государственного контроля, чрезвычайный и полномочный посол, судья Конституционного суда, прокурор, работник полиции или военнослужащий профессиональной службы, они после регистрации списка кандидатов в депутаты должны оставить занимаемую должность (службу) и в течение одного месяца подать подтверждающие этот факт документы в Центральную избирательную комиссию.

Для выборов в сейм Латвия разделена на пять избирательных округов: Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. Выборы в сейм организовываются также за границей.

Центральная избирательная комиссия устанавливает количество избираемых депутатов в каждом округе пропорционально числу избирателей в избирательном округе. В Рижский избирательный округ включаются также избиратели, проживающие за рубежом.

Количество избираемых депутатов в каждом избирательном округе публикуется в официальном издании Latvijas Vēstnesis не позднее, чем за 100 дней до дня выборов, но если выборы в Сейм проходят в случае его роспуска, — не позднее, чем за 50 дней до дня выборов.

Списки кандидатов можно подавать, начиная с 80-го дня до дня выборов. Последним днем подачи списков кандидатов является 60-й день до дня выборов.

Если выборы сейма проходят в случае его роспуска, списки кандидатов можно подавать, начиная с 50-го дня до дня выборов, и последним днем подачи списков является 30-й день до дня выборов. Число заявленных в списке кандидатов может на три кандидата превышать число избираемых депутатов в избирательном округе.

Период предвыборной агитации длится со 120-го дня до выборов до дня выборов.

С 30-го дня до дня выборов запрещено размещать материалы предвыборной агитации на телевидении. В день выборов и за день до выборов предвыборная агитация запрещена на радио, в общественных помещениях и в местах общего пользования, в изданиях прессы, в государственных учреждениях и предприятиях и учреждениях и предприятиях самоуправления, в которых государству или самоуправлению принадлежит более 50% акций. В интернете, за исключением домашних страниц партий и партийных объединений, в день накануне выборов и в день выборов запрещено размещать платную предвыборную агитацию.

Выборы проходят в первую субботу октября с 7.00 до 20.00 по местному времени. Если выборы проходят в случае роспуска сейма, день выборов устанавливает Центральная избирательная комиссия.

Право голоса имеют граждане Латвии, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Избиратель независимо от места жительства и места прописки может голосовать на любом избирательном участке. Документом, удостоверяющим личность избирателя, является паспорт гражданина Латвии.Голосование на выборах является тайным. Каждый избиратель получает от участковой комиссии избирательные бюллетени всех заявленных в избирательном округе списков кандидатов и конверт для голосования, на котором поставлена печать соответствующей участковой комиссии. В этот конверт избиратель должен положить избирательный бюллетень, который соответствует тому списку кандидатов, за который он голосует.

Член участковой избирательной комиссии, предварительно убедившись, что лицо является избирателем, и в его паспорте нет отметки об участии в выборах соответствующего сейма, вписывает в список проголосовавших избирателей имя, фамилию, персональный код избирателя и делает в паспорте избирателя отметку об участии в выборах соответствующего сейма.

В избирательном бюллетене напротив фамилий кандидатов избиратель может по своему выбору сделать отметку "+", не сделать отметку или вычеркнуть имя или фамилию кандидата.

Отметку "+" напротив фамилии какого-либо кандидата избиратель делает, если он особенно поддерживает избрание этого кандидата. Если избиратель не поддерживает какого-либо из находящихся в избирательном бюллетене кандидатов, он вычеркивает имя или фамилию этого кандидата. Избиратель может положить в конверт также неизмененный (без отметок) избирательный бюллетень.

Заклеенный конверт избиратель в присутствии члена избирательной комиссии опускает в опечатанную избирательную урну.

В день выборов работодатель обязан освободить работников от производственных обязанностей на время, необходимое для голосования. Военнослужащие на время выборов освобождаются от служебных обязанностей на время, необходимое для голосования.

Если нет возможности проголосовать в день выборов, избиратель может подать голос на хранение в течение трех дней до дня выборов. Избирательные участки, где можно передать голос на хранение, находится в городах и краях, в которых проживали по меньшей мере 7500 граждан, имеющих право голоса.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут явиться на избирательный участок, а также лица, ухаживающие за такими избирателями и лица, ухаживающие за больными, могут заявить о голосовании по месту своего нахождения.

Избиратели, которые в день выборов будут находиться за границей, могут проголосовать в день выборов на одном из созданных за рубежом избирательных участков, или заявить о голосовании по почте.

Каждая партия или партийное объединение, список кандидатов которого был зарегистрирован на выборах, чтобы быть представленным в сейме, должна набрать не менее 5% от общего числа поданных на выборах голосов.

Заявленные кандидаты каждого списка кандидатов выстраиваются по количеству полученных голосов. Число голосов, отданных за кандидата, равно количеству голосов, отданных за список кандидатов, в котором данный кандидат назван, за вычетом числа избирательных бюллетеней, в которых имя или фамилия этого кандидата вычеркнуты, плюс количество тех избирательных бюллетеней, в которых избиратели напротив фамилии этого кандидата поставили отметку "+".

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